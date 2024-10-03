Боксеры из Павловского Посада завоевали награды на Всероссийских соревнованиях

Юные боксеры из Павловского Посада приняли участие во Всероссийских соревнованиях по боксу среди юношей, которые проходили в г.о. Спасс-Клепики Рязанской области.

Спортивное мероприятие приурочили памяти Героя России Вице Адмирала Буриличева А .В. Его участниками стали 220 юных боксеров: 40 команд из 15 регионов России, а также республик Абхазия и Узбекистан. Поддержка зрителей была неоценимой. Эмоции радости и поражения создали особенную энергетику. Турнир был наполнен людьми. Звуки гонга каждый раз сопровождались предвкушением очередного зрелищного поединка.

Спортсмены из Павловского Посада достойно выступили на Всероссийских соревнованиях. Роман Богатырев был награжден золотой медалью. Серебряные отличия вручили Сергею Корочкину и Максиму Маслову. Добиться столь престижных наград юным жителям муниципалитета удалось благодаря их целеустремленности, ежедневной работы и силе духа. Профессиональная подготовка тренера Шар-Оглы Хамида Ниязовича помогла им достичь высоких достижений.