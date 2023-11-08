Боксеры из подмосковной Каширы отличились на представительном турнире

Юные мастера кожаной перчатки из каширского клуба «Русич» с наградами вернулись из Курска, где состоялось открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва имени Николая Яковлева.

Руслан Мовсисян стал победителем соревнования, его товарищ по спортклубу Ярослав Смирнов удостоился бронзовой медали. Подготовили спортсменов тренеры Виталий Еремин и Дмитрий Данилов. Наставники отмечают, что турнир стал хорошей проверкой сил перед отборочным турниром на первенство России.

«В Курске очень сильны боксерские традиции, турниры собирают сильные составы участников, поэтому мы приняли предложение коллег. Получили хорошую боевую практику перед турниром памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова в Москве, на котором будут разыграны путевки на первенство России», — подчеркнул Дмитрий Данилов.

Добавим, что в Курске спор за награды вели около 150 спортсменов из Курской, Московской, Орловской, Белгородской и других областей.