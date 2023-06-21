«Боль была такая, что я вцепился в операционную лампу и чуть ее не сломал»: бойца СВО подбила граната

Доброволец с позывным Ангел не первый месяц защищает Родину на передовой. Недавно вражеский дрон скинул на него гранату, пока боец был в окопе. Шансов выжить было немного, но Ангел при помощи товарищей воспользовался ими всеми.

Когда украинский БПЛА кинул гранату, Ангел отвернулся к стене, чтобы спасти жизненно важные органы и голову и от удара. Возможно, это его и спасло, однако нога была сломана и сильно повреждена. Кроме того, боец забыл рацию. Пришлось звонить по телефону командиру, а тот уже вызвал подмогу.

«От потери крови я стал терять сознание, и в это время наши ребята, несмотря на обстрел, кинулись ко мне. Они обвязали меня веревками за бронежилет и стали тянуть в кусты. Когда я очнулся, не сразу понял, что происходит», — улыбается солдат в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

До точки сбора раненых, куда доезжала машина, оставалось три километра пути. Ангелу пришлось признаться, что самостоятельно он идти не может.

«Я это понял, когда меня тащили — нечаянно задели ногу, и боль была адская. В итоге меня решили нести на плащ-палатке, но без приключений не обошлось: очередные украинские дроны нас засекли и навели миномет», — отмечает Ангел.

Труден и опасен был путь до пункта эвакуации. Четыре бойца, которые несли Ангела, то и дело сами прятались в окопах и блиндажах и пытались замаскировать раненого. Приходилось отстреливаться от БПЛА и ехать по бездорожью.

«Уже в больнице оказалось, что сильно пробито не только бедро, но и стопа. Боль была такая, что я вцепился в операционную лампу и чуть ее не сломал. Но ничего, потом меня покормили, укрыли одеялами, и жизнь засияла новыми красками», — резюмирует наш собеседник.

Полную историю того, как сослуживцы героически спасали раненого Ангела читайте здесь.