Боль в спине у ребенка дольше месяца? Врач назвал три признака, что пора к ортопеду

Травматолог-ортопед Андрей Семенов, ассистент кафедры детской хирургии Пироговского университета, в беседе с Агентством городских новостей « Москва » сообщил, что нарушения осанки выявляются у 65–80 процентов школьников.

По его словам, чаще всего к врачам обращаются именно из-за сутулости, которая в большинстве случаев носит функциональный характер: ребенок привыкает сидеть, уткнувшись в телефон, мышечный корсет слабеет, и осанка «поехала».

Семенов перечислил тревожные признаки, при которых нужно идти к ортопеду: явная асимметрия плеч или лопаток, «горб» при наклоне вперед, неспособность выпрямиться по команде и любая боль в спине, которая держится дольше четырех–шести недель. Особенно настораживает стойкая боль у детей до десяти лет — здесь, по его словам, позиция «подождем, само пройдет» неуместна. Главными инвестициями в правильную осанку врач назвал движение и сон, а не дорогостоящие массажи и профилактические корсеты.