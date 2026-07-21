«Безопасный город» помог раскрыть 263 преступления в Рязанской области за полтора года

В Рязанской области умные камеры все увереннее берут на себя функцию «глаз и ушей» правопорядка. Региональное министерство цифрового развития подвело промежуточные итоги работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который превратился в главный цифровой щит региона. На сегодняшний день к системе подключено свыше трех тысяч видеокамер, и каждая четвертая из них обладает уникальной способностью — биометрическим распознаванием лиц, что позволяет мгновенно идентифицировать человека даже в толпе. Об этом сообщает издание 7info .

Судя по официальным цифрам, такая «умная» слежка окупается с лихвой. В 2025 году благодаря видеомониторингу оперативники раскрыли 148 преступлений и поймали 14 беглецов, находившихся в федеральном розыске. Но динамика только нарастает: за первые шесть месяцев 2026-го эти показатели выглядят еще внушительнее — 115 раскрытых дел и еще пятеро задержанных, несмотря на то что прошла лишь половина года. Это говорит не просто о росте числа камер, а о том, что операторы и алгоритмы научились выжимать из системы максимум.

Однако сфера применения комплекса не ограничивается борьбой с уголовщиной. Камеры помогают фиксировать административные проступки, а судебные приставы активно используют их для поиска автомобилей должников, которые прячутся от взысканий. По сути, «Безопасный город» стал универсальным инструментом для самых разных структур правопорядка.

Руководитель Минцифры региона Максим Соников дал понять, что останавливаться на достигнутом не собираются: в планах — тестирование новых сценариев и расширение функционала видеомониторинга. И если нынешние показатели — лишь начало, то в ближайшем будущем цифровой надзор в Рязанской области может стать еще более плотным и проактивным, отпугивая нарушителей одним своим присутствием.

Ранее сообщалось, что посетители торгового центра в Ногинске обнаружили камеры в туалете.