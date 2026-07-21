Утильсбор как щит: эксперт рассказал, почему его заморозка лишит российские заводы преимуществ

В Правительство России поступил законопроект, предлагающий заморозить утилизационный сбор до 2030 года, — инициатива, которая выглядит как подарок для автомобилистов, но рискует стать смертельным ударом для отечественного автопрома. Эксперт рабочей группы при Правительстве РФ Дмитрий Попов в беседе с Pravda.Ru фактически предрек этому документу отклонение, поскольку утильсбор давно перестал быть просто экологическим платежом и превратился в главный заградительный щит внутреннего рынка.

Парадокс системы, по словам Попова, в ее вопиющей асимметрии. Локализованные в России заводы при выпуске каждой машины получают от государства компенсацию за уплаченный сбор, тогда как импортные автомобили, произведенные за пределами страны, такой привилегии лишены. Таким образом, фактический размер налога не имеет отношения к реальным затратам на переработку железа и пластика — это чистой воды протекционистский инструмент, искусственно взвинчивающий цены на иномарки. Заморозка ставки, как справедливо указывает эксперт, ударит прежде всего по самим защищаемым: в условиях инфляции фиксированный сбор будет обесцениваться, доля налога в цене снизится, и зарубежные поставщики получат ценовое преимущество, лишив российские заводы их главного козыря.

Более того, государство вряд ли откажется от этого рычага в условиях бюджетного дефицита, особенно учитывая, какую весомую долю сбор занимает в структуре конечной цены автомобиля. Альтернатива, по мнению Попова, выглядит гораздо более разумной: нужно привязать ставку к объективным экономическим индикаторам — инфляции, ключевой ставке ЦБ и фактической себестоимости утилизации. Это позволило бы сделать механизм гибким и предсказуемым, избавив его от политизированных ручных решений.

Эксперт резюмировал, что правительство, скорее всего, отклонит законопроект, сославшись на неизбежный коллапс автопрома. Ведь к 2030 году стоимость операций по утилизации объективно вырастет, и фиксированная ставка просто перестанет покрывать издержки. Поэтому покупателям, надеющимся на снижение цен из-за регуляторных послаблений, пока остается уповать лишь на сезонные дилерские скидки — фундаментальной оттепели цен не предвидится.

Ранее сообщалось, что утильсбор изменили тайно: кто из покупателей попадет на огромные деньги.