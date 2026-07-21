Российский турист сорвался с высоты на перевале Турамыс

На высокогорном массиве Памира произошло ЧП с участием 22-летнего российского туриста. Мужчина сорвался на перевале Турамыс на высоте более пяти километров и получил тяжелую черепно-мозговую травму, пишет MK.RU .

Экспедиция стартовала 11 июля с плановым возвращением 5 августа. Маршрут пятой категории сложности — один из самых трудных в спортивном туризме. 12 июля группа заночевала под перевалом Ташлык на отметке 3700 метров. Неделю спустя на перевале Турамыс россиянин оступился и упал. Диагноз — черепно-мозговая травма. Несмотря на тяжесть повреждения, альпинист оставался в сознании, и группа самостоятельно дошла до базового лагеря.

Эвакуация планировалась на следующий день, но вертолет так и не взлетел — погода резко испортилась. Вертолетная площадка оказалась недоступна из-за облачности и осадков. По словам родственников, спасательная операция стоит около миллиона рублей, но главное препятствие — прогноз синоптиков. До 23 июля в регионе ожидаются дожди и снегопады, поэтому борт сможет забрать туриста не раньше пятницы.

Сейчас пострадавший в удовлетворительном состоянии, но ему нужна квалифицированная помощь в стационаре. Маршрут включает перевалы Ташлык, Шапак и Турамыс, а финальная точка — восхождение на пик Исмоила Сомони (7495 метров), 50-ю по высоте гору мира. Маршрут пятой категории — ледники, крутые склоны, высокий риск камнепадов и лавин. Здесь любая ошибка может стоить жизни. Сейчас все надежды на вертолет, который при благоприятном прогнозе поднимется в горы в конце недели.