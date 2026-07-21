Сладкий яд или лекарство? Врач назвала безопасную норму ягод

Любите ягоды, но боитесь переесть? Врач-эксперт Ольга Уланкина назвала безопасную дозу, которая принесет только пользу — от 150 до 300 граммов в день, то есть одна-две порции из общей нормы овощей и фруктов. По рекомендации ВОЗ, взрослым нужно съедать не менее 400 граммов растительной пищи в сутки, и ягоды прекрасно вписываются в этот объем. Об этом сообщает RT.

Специалист пояснила: регулярное употребление ягод поддерживает сердце и сосуды благодаря клетчатке, витамину С и полифенолам. Несмотря на сладкий вкус, в них немного сахара, а темные сорта — черная смородина, голубика, ежевика — богаты антоцианами, мощными антиоксидантами, которые борются с воспалениями и замедляют старение. Но, как всегда, есть нюансы.

Уланкина предупредила: ягоды могут вызвать вздутие и дискомфорт при болезнях ЖКТ, а также аллергические реакции. Людям с сахарным диабетом и склонностью к камням в почках стоит соблюдать осторожность. Однако если вы здоровы, смело наслаждайтесь ягодами — свежими или замороженными (быстрая заморозка сохраняет полезные свойства, в отличие от варенья и джемов). Главное — разнообразие: чем больше видов ягод вы едите, тем шире спектр питательных веществ.

Ранее невролог Кутлубаев назвал продукты, защищающие мозг от старения и повреждений.