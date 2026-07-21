Стеклопакеты под ударом: юрист объяснил, когда остекление балкона признают незаконным

Миллионы российских владельцев квартир могут даже не подозревать, что их уютный застекленный балкон — это потенциальная бомба замедленного действия, способная взорваться судебным иском. Юристы напоминают: все, что установлено после 1 марта 2005 года без согласия соседей, по закону является незаконной реконструкцией, и суд может обязать владельца снести конструкцию за свой счет. Казалось бы, безобидное улучшение жилищных условий на поверку оказывается вмешательством в общее имущество дома.

Как пояснил «Вечерней Москве» юрист Константин Крохин, ключевая дата здесь — 1 марта 2005 года. Именно тогда вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса, которая кардинально изменила правила игры. Если раньше владелец мог остеклять балкон по своему усмотрению, то теперь балконная плита и фасад признаны общей собственностью всех жильцов. Соответственно, любое изменение их облика требует письменного одобрения на общем собрании собственников. Без этого протокола остекление считается незаконным, даже если оно идеально безопасно и выполнено по всем строительным нормам.

По его словам, на практике, впрочем, существует любопытный компромисс. Если соседи не возражают и никто не пишет жалоб, то контролирующие органы часто закрывают на это глаза — предписания не выносятся. Однако стоит возникнуть бытовому конфликту или если управляющая компания проявит принципиальность, механизм запускается: суд встанет на сторону закона, и владельцу придется возвращать балкон в «проектное состояние», то есть сносить стеклопакеты.

Выход, по мнению эксперта, только один — превентивный. Нужно провести собрание, заручиться согласием соседей и, при необходимости, дополнительно согласовать технические нюансы с надзорными органами. Если же судебное решение уже вынесено, отчаиваться рано — его можно оспаривать в вышестоящих инстанциях. Правда, шансы на успех сильно зависят от того, кто выступает истцом: если это государственный орган, добиться отмены постановления будет крайне сложно. Итог прост: старые балконы вне опасности, а владельцам новых стеклянных конструкций лучше подстраховаться документально, пока соседи не начали войну.

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