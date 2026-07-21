Увольнение Сырского отложено: военэксперт назвал условия для реальной отставки главкома ВСУ

В украинском политико-военном истеблишменте зреет напряженная интрига: слухи о возможной отставке главкома ВСУ Александра Сырского обретают новые очертания, однако реальные кадровые решения, по мнению экспертов, откладываются как минимум до осени. Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что киевскому руководству сейчас крайне невыгодно менять командующего, и президент Владимир Зеленский будет сознательно затягивать этот процесс, лишь периодически подогревая общественное обсуждение.

По его словам, суть проблемы упирается в убийственную логику военного времени: лето — пик активных боевых действий, и смена главнокомандующего в этот период подобна замене капитана в разгар шторма. По словам эксперта, Сырский на данный момент полностью устраивает Зеленского как исполнительный инструмент, а новому человеку потребуется как минимум месяц на погружение в оперативную обстановку. Этого времени у украинской армии попросту нет, учитывая интенсивность фронтовой работы. Любые кадровые перестановки сейчас приведут к временной потере управления и серьезному ущербу для боеспособности ВСУ.

Кроме того, решение о снятии главкома — это не только внутреннее дело Киева, но и сложная дипломатическая игра. Перенджиев подчеркивает, что Зеленскому необходимо согласовывать подобные шаги с западными кураторами, которые финансируют и вооружают украинскую армию. Поэтому публичная демонстрация недовольства Сырским может быть лишь тактическим ходом, сигналом для Запада, а не реальным приказом об увольнении.

В итоге, по мнению аналитика, мы наблюдаем классическую «подвешенную» ситуацию: Зеленский будет делать вид, что решение вот-вот будет принято, но фактически сохранит Сырского на посту как минимум до окончания летней кампании. Это позволит выиграть время, сохранить управляемость войск и избежать хаоса в критический период, а вопрос об отставке, вероятно, вернется в повестку лишь с наступлением осеннего затишья.

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