Пес или коза — не важно: адвокат объяснил, законна ли прогулка с домашними животными на Красной площади

В Москве разразился необычный правовой казус: инцидент с прогулкой козы по Красной площади породил массу вопросов о том, что вообще разрешено делать с животными в центре столицы. Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru поспешил развеять мифы: никакого отдельного закона, запрещающего появление на главной площади страны с домашним питомцем, попросту не существует. Ни федеральные нормы, ни правила пользования общественным пространством такого ограничения не содержат.

Суть дела, громко разлетевшаяся по соцсетям, оказалась не в животном, а в поведении владельца. По словам Жорина, исключения из общего правила действительно бывают, но касаются они только проведения массовых мероприятий или посещения строго режимных объектов Кремля. В остальное время прийти хоть с козой — формально не нарушение. Однако в этой конкретной истории мужчина поплатился не за выбор питомца, а за мелкое хулиганство. Именно сквернословие или иное недостойное поведение в общественном месте стало законным основанием для ареста на срок до 15 суток.

Юрист уточнил, что парадокс в том, что многие восприняли новость как запрет на животных, но юристы расставляют акценты иначе: закон карает не за козу, а за хаос. Получается, что буквально любой посетитель с собакой или даже хомяком может оказаться на Красной площади абсолютно легально, если будет соблюдать тишину и порядок.

По его мнению, если пришли с козой — не нужно материться. И тогда никто не посмеет лишить вас свободы за эту экстравагантную прогулку.

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