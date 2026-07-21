Аллергия и инфекции: иммунолог рассказал, чем грозит грязный фильтр охлаждения

Привычный спасительный холод из кондиционера может таить в себе угрозу куда более серьезную, чем банальная простуда или сквозняк. Врачи предупреждают: грязные фильтры и запущенные системы охлаждения превращаются в настоящие инкубаторы смертельно опасных инфекций, и речь идет не только об аллергии, но и о болезнях с летальностью до 10 процентов.

Иммунолог Владимир Болибок в беседе с Общественным телевидением России объясняет механизм просто: кондиционер работает как пылесос, всасывая частицы кожи, слюны, жира и органику. На этой питательной среде мгновенно разрастаются плесень, грибки и бактерии, а затем система с радостью выдувает этот «коктейль» обратно в помещение. Человек дышит этим воздухом, и последствия делятся на две категории. Первая — аллергические реакции: ринит, астма, конъюнктивит от продуктов жизнедеятельности клещей и плесени. Вторая — инфекционная, и здесь главный злодей — легионелла. Особенно опасна она не в бытовых сплит-системах, а в центральных системах с водяным охлаждением, которые используются в крупных зданиях. Вода в них циркулирует, нагревается, разбрызгивается — и создает идеальные условия для размножения бактерии, способной вызвать тяжелую пневмонию.

По его словам, группа риска — бизнес-центры, гостиницы, аэропорты, торговые комплексы. Не стоит забывать и об автомобилях: салонный фильтр в машине тоже требует замены хотя бы раз в год, иначе водитель дышит тем же самым «букетом». Первый звоночек — запах плесени или тухлой воды из дефлекторов. Как только он появился, пользоваться кондиционером нельзя. Нужно немедленно выключить систему, распахнуть окна и вызвать специалистов.

Медик резюмировал, что чистота кондиционера — это вопрос не комфорта, а выживания. Если вы оказались в отеле или офисе, где воздух пахнет «нездоровым», не ждите, пока станет плохо — сразу пишите заявку на обслуживание. Ваше здоровье дороже пяти минут прохлады.

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