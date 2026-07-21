«Кондиционерная аллергия»: врач объяснила, почему кондиционер вызывает аллергию и простуду

Летняя жара вынуждает нас искать спасения в кондиционерах, но этот спасительный холод порой оборачивается неожиданной угрозой. Врачи фиксируют сезонный рост так называемой «кондиционерной аллергии» — состояния, которое маскируется под простуду, но на деле является реакцией на загрязненный воздух. В группе риска прежде всего офисные сотрудники, проводящие по восемь-десять часов под равномерным гулким потоком искусственного климата.

Как объяснила терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой», корень зла кроется не в самом холоде, а в антисанитарии закрытых систем. Внутренние фильтры кондиционеров — это идеальный инкубатор: там скапливается пыль, оседают частицы кожи и, что самое опасное, болезнетворные бактерии и споры грибков. Если в помещении есть больной человек, его микробы попадают в систему и начинают бесконечно циркулировать по офису, заражая коллег через кондиционированный воздух. Результат — классические симптомы аллергического ринита, конъюнктивита или даже бронхиальной астмы, спровоцированные не цветением, а техническим устройством.

По ее словам, тем не менее проблема не только в грязи. Второй удар по здоровью наносит резкий температурный перепад. Когда холодный воздух из сплит-системы бьет прямо в спину или шею, организм получает локальное переохлаждение. Иммунитет мгновенно ослабевает, открывая ворота для вирусов, которые и так носятся в воздухе. Даже если кондиционер идеально чист, разница температур на улице и в офисе более 10 градусов — это серьезный стресс для сосудов и терморегуляции.

Чтобы избежать болезни, эксперт рекомендует три простых, но критически важных шага. Во-первых, чистить фильтры минимум раз в месяц — это основа основ. Во-вторых, никогда не направлять поток на людей, используя защитные экраны для рассеивания воздуха по комнате. И в-третьих, следить за разумной разницей температур: идеальный диапазон — от 21 до 26 градусов тепла. В конечном счете, кондиционер — это благо, но только при грамотной гигиене и настройке, иначе он превращается из друга во врага, который не охлаждает, а методично подтачивает здоровье целого офиса.

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