«Рашагейт» возвращается: американист раскрыл, какую правду ищет в России глава ФБР

В дипломатических и разведывательных кругах обсуждают событие, не имеющее аналогов за последнее десятилетие: возможный визит директора ФБР Кэша Пателя в Россию. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru назвал эту поездку экстраординарной, поскольку Федеральное бюро расследований традиционно сосредоточено на внутренней повестке и крайне редко отправляет своих глав за границу. По его мнению, причина столь необычного маршрута может уходить корнями в скандальный «Рашагейт» — многолетнюю эпопею о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы США 2016 года.

Политолог уточнил, что суть интриги в том, что Патель долгое время был одним из самых последовательных борцов с этой историей, которую он и его соратники считают выдумкой демократов для дискредитации Дональда Трампа. Визит в Россию, как предполагает эксперт, может быть попыткой собрать дополнительные факты и доказательства отсутствия того самого «сговора», чтобы использовать их в качестве козыря во внутриамериканской политической борьбе. Стоит отметить, что обычно за подобные международные контакты отвечает директор ЦРУ, но Джон Рэтклифф сейчас сосредоточен на ближневосточной эскалации, освобождая поле для маневра Пателю.

По его словам, такая поездка — это не просто сбор информации, а серьезный политический риск. В преддверии выборов любой контакт республиканской команды с Москвой немедленно будет переведен демократами в плоскость обвинений в измене и новых «связях с Кремлем». Однако, по мнению Дудакова, республиканцы готовы идти на этот риск осознанно, надеясь перевернуть нарратив и использовать визит как контрорудие, подтверждающее их позицию: никакого вмешательства не было.

Эксперт резюмировал, что, если поездка состоится, она станет не только разведывательным или дипломатическим жестом, но и мощным внутриполитическим заявлением. Удастся ли команде Трампа обратить редкий визит в свою пользу или он сыграет против них — пока открытый вопрос, но сам факт обсуждения такого сценария показывает, насколько глубоко «российский след» продолжает раскалывать американское общество даже спустя годы.

Ранее сообщалось, что Белый дом поручил ФБР изучить неоднократные исчезновения ученых.