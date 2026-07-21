Учеба в поле: крымские школьники массово увлеклись экспедициями

В Крыму зафиксировали неожиданный тренд в среде подрастающего поколения: школьники все активнее записываются в туристические экспедиции, предпочитая живые полевые исследования виртуальным развлечениям. Об этом в эфире телеканала « Крым 24 » заявил Евгений Костылев, советник председателя Общественной палаты республики по образованию и директор симферопольской школы № 38.

Педагог отметил, что дети идут в походы не по принуждению, а из искреннего любопытства — им действительно нравится наблюдать, открывать и взаимодействовать с природой напрямую.

По его словам, столь заметный всплеск интереса стал прямым следствием системной работы, которую школы полуострова ведут в последние годы. Краеведение и туризм больше не воспринимаются как второстепенные дисциплины — они превратились в полноценный образовательный инструмент. Учителя делают ставку на практику, и дети проживают краеведческий материал не как сухие факты из учебников, а как личный маршрут, ошибки и победы на местности. Такой подход кардинально меняет восприятие: знания, пропущенные через собственный опыт, не забываются после экзамена, а становятся частью личности, формируя характер и мировоззрение.

Эксперт уточнил, что экспедиции перестают быть просто школьным мероприятием. Они превращаются в мощный воспитательный инструмент, который возвращает детям связь с родной землей и учит их принимать решения в реальных условиях. Крымские педагоги видят в этом тренде серьезный потенциал: если интерес продолжить расти, уже через несколько лет мы можем получить поколение выпускников, которые будут не просто знать карту полуострова, а чувствовать его историю каждой пройденной тропой.

Ранее сообщалось, что познавательные экскурсии стали главным трендом сезона в Крыму.