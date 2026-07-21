На смену пляжам: в Крыму набирает обороты научно-популярный туризм

В Крыму фиксируют смену туристических приоритетов: вместо классического «моря и солнца» гости полуострова все чаще выбирают интеллектуальный досуг. О растущей популярности научно-популярного туризма заявил в интервью телеканалу « Крым 24 » Геннадий Самохин, заместитель директора по науке комплекса «Пещера Таврида» и председатель регионального отделения Русского географического общества. Эксперт подчеркнул, что современные путешественники уже не хотят ограничиваться пассивным созерцанием пейзажей — им требуется глубина, контекст и возможность прикоснуться к знаниям.

По его словам, регион оказался готов к этому запросу. Крым обладает уникальным природным «портфолио»: здесь сосредоточены сотни объектов, интересных не только с эстетической, но и с научной точки зрения. Туристы могут увидеть редкие палеонтологические захоронения, необычные геоморфологические структуры и живые свидетельства миллионов лет эволюции Земли. Этот тренд подкрепляется активной позицией местных энтузиастов: школьники и студенты все чаще вовлекаются в исследовательские проекты по изучению биоразнообразия и минеральных богатств полуострова.

Эксперт добавил, чтобы систематизировать эту работу и дать молодым ученым площадку для развития, при Крымском федеральном университете имени Вернадского открылся специализированный геологический музей. Он стал точкой притяжения для юных натуралистов и всех, кто хочет увидеть крымские недра в деталях. Таким образом, полуостров постепенно превращается из просто курорта в огромную естественно-научную лабораторию, где отдых напрямую переплетается с просвещением, а будущее туризма видится уже не в шезлонгах, а в экспедициях.

Ранее сообщалось, что турбизнес Крыма получил единый центр информации и юридической помощи.