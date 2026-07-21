Водка вместо таблеток: российский хоккеист Панарин рассказал как лечит мигрень прямо во время матчей НХЛ

Российский хоккеист Артемий Панарин, выступающий за «Лос-Анджелес Кингс», шокировал публику необычным методом борьбы с окулярной мигренью — он пьет крепкий алкоголь прямо во время игр, когда начинаются зрительные расстройства. Об этом сообщает Lenta.ru.

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С 15 лет Панарин страдает от мигрени, которая вызывает мерцающие зигзаги и слепые пятна перед глазами. По его словам, в клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» он попросил доктора заменить лекарства на алкоголь. Во время матча с «Нью-Джерси», когда начался приступ, Панарину принесли виски прямо в раздевалку, и он сидел и пил его в перерыве, пока игра продолжалась на льду.

Спортсмен подчеркнул, что этот метод работает для него безотказно — симптомы проходят, и он может вернуться в игру. Впрочем, официальная медицина, скорее всего, не одобрит такой подход, особенно в профессиональном спорте, где алкоголь строго не приветствуется. Но Панарин, судя по его словам, находит в этом свое спасение.

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