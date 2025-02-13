Более 1 тыс. жителей Талдомского округа прошли диспансеризацию с начала 2025 года

С начала 2025 года более тысячи жителей Талдомского округа прошли бесплатное комплексное медицинское обследование.

Подобная возможность есть у каждого жителя муниципалитета в рамках диспансеризации. Специалисты отмечают, что ранее диагностирование различных заболеваний позволяет определить наиболее эффективный метод лечения. Профилактика должна быть в приоритете.

Обследования позволяют выявить на ранних стадиях сахарный диабет, онкологические заболевания, отклонения от норм в работе дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Проблема в том, что многие заболевания имеют способность протекать бессимптомно. Только диагностика помогает узнать о проблеме в организме. В больницах сформирован перечень необходимый исследований.

Жители Талдомского округа могут воспользоваться услугой телемедицинской консультации. Сначала они проходят обследования и сдают анализы. После проведенной инструментально-лабораторной диагностики могут не обращаться в поликлинику, а обсудить все детали при помощи телемедицинской консультации.

«Обратившись в поликлинику в будний день или в субботу, каждый житель может пройти диспансеризацию. Также на всей территории округа по графику работает передвижной медицинский комплекс. На базе него прием ведут терапевты и узкопрофильные специалисты, которые выезжают даже в отдаленные населенные пункты. В фельдшерско-акушерских пунктах также можно пройти первый этап диспансеризации», — отметил главный врач Игорь Давронов.

Запись на диспансеризацию осуществляется одним из удобных способов: через портал Госуслуг Московской области, через личный кабинет на портале «Здоровье», при помощи чат-бота электронной регистратуры (clck.ru/asAB3) или в телефонном режиме по номеру 122.