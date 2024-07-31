Более тысячи человек лишены приобретенного российского гражданства в 2024 году

Согласно данным, представленным официальным представителем МВД России, за полгода около 1 000 человек были лишены приобретенного российского гражданства.

Основной причиной для этого стали уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков (свыше половины всех решений), о чем Ирина Волк сообщила на своей странице в социальных сетях.

Отмечается, что перечень преступлений, за которые натурализованные мигранты могут быть лишены российского гражданства, определен в части 1 статьи 24 федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

Так, например, среди них есть статьи о государственной измене, уничтожении воинских захоронений, разглашении государственной тайны и других нарушениях закона. Уточняется, что гражданство прекращается, если человек совершил преступление или готовился к нему.

Ранее бойцы СВО призвали мигрантов соблюдать российские законы. Они записали видеосообщение с оружием в руках. По словам одного из военных, нарушителям не место в нашей стране.