Более 10 млн человек узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены

Продолжается обучение цифровой грамотности для россиян. С 2022 года более 10 миллионов человек ознакомились с проектами по кибербезопасности благодаря Госуслугам, социальным сетям и рекламным материалам.

Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете. Она реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.

Узнать о кибергигиене можно на портале «Кибербезопасность — это просто». Здесь можно познакомиться с важными правилами поведения в интернете, скачать карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Раздел посетили более 3 миллионов пользователей. Также информация доступна на сайте «КиберЗОЖ». Там собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Здесь вы узнаете какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию.

Помимо этого, можно воспользоваться порталом «Прокачай скилл защиты», где в игровой форме рассказывают что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создавать, чтобы их не взломали. Еще один источник информации — сайт «Кибербуллинг», где молодые люди узнают что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с неприятными ситуациями в сети. Наконец, доступен портал «Выучи свою роль», там подробно рассказывают, какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Здесь можно не только узнать, но и потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота.