Более 10% опрошенных сообщили о харассменте на собеседованиях при приеме на работу

Опрос проведенный сотрудниками ресурса HeadHunter показал, что 13,5% людей сталкивались с харассментом и домогательствами на собеседованиях при приеме на работу. Опрошено было более 1,5 тысяч человек, исследование было проведено по просьбе издания РБК .

Согласно опросу, с харассментом столкнулись 16% и 10% опрошенных женщин и мужчин соответственно. Самым частым видом харассмента являются неприличные высказывания в адрес собеседуемого. Вслед за ними идут более серьезные виды харассмента в виде прикосновений и попыток принуждения к близости.

Еще выше показатели в опросе о харассменте во время работы. О домогательствах со стороны коллег или начальства сообщили почти 20% участников опроса. Важно уточнить, что вопрос относился к текущему, либо последнему месту трудоустройства.

Исследование показало, что зачастую, в отношении инициаторов харассмента не применяется никаких мер. Лишь в 10% случаев были последствия в виде выговора, увольнения или штрафа.