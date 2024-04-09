Более 10 тонн гуманитарной помощи отправили из Можайска в Белгородский военно-полевой госпиталь
Фото: [Яна Шаливская]
Более десяти тонн гуманитарной помощи для врачей и пациентов отправили из Можайска в Белгородский военно-полевой госпиталь Минобороны России. Инициатором сбора выступила председатель муниципального Совета депутатов Лидия Афанасьева.
В частности, были отправлены продукты, лекарства, обувь, одежда, средства личной гигиены, письма от школьников.
«Мы всегда на связи с руководством госпиталя. Знаем, что нужно, и всегда стараемся привозить самое необходимое. Военнослужащие нас встречают радушно и с нетерпением ждут», - рассказала Афанасьева.
Гуманитарную помощь отправили в госпиталь уже в четвертый раз. С каждым разом число людей, участвующих в сборе, растет. Среди неравнодушных — гендиректор завода стерилизованного молока Александр Козлов.
«Это наш долг. Я убежден, что если мы не там, а работаем в тылу, то мы должны сделать все возможное, чтобы ребятам было там хоть немножко полегче», - сказал он.