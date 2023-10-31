Более 10 тыс. жителей Красногорска вакцинировались от гриппа только за прошлую неделю

Осень - время неблагополучной эпидобстановки. На этот период выпадает всплеск вирусных и простудных заболеваний. Эта тема стала одной из повестки, которую обсудили в ходе оперативного совещания главы Красногорска Дмитрия Волкова с профильными заместителями, представителями служб и ведомств. В ходе рабочей встречи подвели итоги прошлой недели.

Директор ГБУЗ МО «Красногорская городская больница» Елена Морозова сообщила, что за минувшие семь дней было свыше 3,5 тысяч вызовов врачей на дом.

«Во время распространения респираторных инфекций важно соблюдать правила, которые помогут избежать заболеваемости – придерживаться режима правильного питания и сна, заниматься физической активностью и гулять на воздухе», - пояснила Морозова.

Также нужно быть в контакте с медиками и не пренебрегать обследованиями и назначенным лечением. В Красногорске на прошлой неделе диспансеризацию прошли 3086 местных жителя. Вакцинировались от гриппа 10018 человек, из них 2049 – детей.

Еще одной важной темой совещания стало привлечение врачей. Дмитрий Волков отметил, что профессиональные кадры - цель, определяющая качество здравоохранения. Этому вопросу администрация округа уделяет особое внимание. Например, в октябре удалось привлечь 18 новых специалистов. Среди них: педиатр, ЛОР, терапевты, травматологи, рентгенологи, специалисты УЗИ, гинекологи, а также хирург и врачи в приемное отделение.