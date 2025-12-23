Более 10 тыс. жителей сибирского города остались без света из-за аварии на подстанции

В ночь с 24 на 25 декабря в сибирском городе Тайга (Кемеровская область) произошло отключение электроэнергии, которое парализовало жизнедеятельность целого города, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

Авария на подстанции произошла в 04:56 по местному времени (00:56 мск). В результате — более 10 тыс. потребителей и 64 социально значимых объекта, включая 2 больницы, 9 школ, 11 детских садов, 24 котельные и 18 объектов водоснабжения, остались без света.

Глава региона организовал оперативный штаб по ситуации. На место чрезвычайного происшествия (ЧП) направиили две дополнительные бригады и аварийный отряд для контроля подачи тепла в социальные учреждения.

В течение часа напряжение было подано потребителям, а давление в системе выровнено. Были запущены насосы в центральной котельной, а также началось постепенное повышение температуры теплоносителя.

