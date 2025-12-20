В городе Чадан в Тыве произошло зимнее наводнение из-за наледи в реке

Там сильные потоки воды хлынули по улице Победы, размывая промерзший грунт и дорожное покрытие. Вода затопила территорию местной школы.

Причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) стало ледовое покрытие (наледь) на реке Чадан. Из-за образовавшейся в русле ледяной пробки уровень воды поднялся, и она начала искать выход. В итоге вода прорвала берег в наиболее уязвимом месте.

Все это произошло несмотря на сильный мороз. Температура воздуха в момент происшествия составляла около минус 20 градусов.

Жилые дома оказались достаточно удалены и не попали в зону подтопления. Угрозы жизни и здоровью жителей города нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Аварийная бригада приступила к прочистке водоотводного канала для сброса воды обратно в основное русло реки, а также к созданию защитной насыпи.

На 15:00 по местному времени на месте работают 40 человек и 12 единиц техники. Для оперативного мониторинга обстановки из столицы республики, города Кызыла, направлена беспилотная авиация в составе оперативной группы МЧС.

