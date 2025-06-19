Более 10 вагонов сошли с рельсов на железной дороге

На станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда, три из которых полностью опрокинулись. Об этом со ссылкой на прокуратуру пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел на участке между Каменск-Уральским и Курганом. По информации прокуратуры, сошли с рельсов 11 вагонов, три из которых опрокинулись. Обошлось без человеческих жертв — все сошедшие вагоны оказались порожними.

Для ликвидации последствий происшествия руководство железной дороги развернуло восстановительные работы. На место прибыл специальный состав, а движение поездов на этом участке временно приостановили. В Уральской транспортной прокуратуре отметили, что причина ЧП выясняется.

Ранее сообщалось, что сбой произошел на железнодорожной станции в Подмосковье.