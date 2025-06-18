Сбой произошел на железнодорожной станции в Подмосковье

Вечером 18 июня на станции Опалиха Московских центральных диаметров (МЦД) произошло нештатное отключение электроэнергии. Работа метро на участке проходила в условиях сбоя.

В телеграм-канале Московской железной дороги сообщается, что свет отключился с 19:30 до 20:07. В вестибюлях станции отсутствовало освещение, а подъемные устройства временно прекратили работу. Причиной инцидента стали перебои в подаче электроэнергии от городского объекта энергоснабжения.

Для помощи пассажирам в этот период было задействовано дополнительное количество сотрудников железной дороги, которые организовали безопасный проход людей через станцию. При этом движение поездов не останавливали, несмотря на ЧП.

К 20:07 электроснабжение было полностью восстановлено, все системы станции — лифты, эскалаторы и освещение — вернулись к штатной работе.

Ранее сообщалось, что патриотическая акция «Электропоезд Победы» прошла на МЦД-4 в Балашихе.