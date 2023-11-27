Более 10% жителей РФ вообще не украшают дом к новогодним праздникам
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
Согласно результатам исследования, большая часть жителей нашей страны стараются украсить интерьер своей квартиры новогодними атрибутами в преддверии праздника. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что при этом более трети совершают данное действо в середине декабря, почти столько же за два-три дня до наступления праздника, пятая часть предпочитает это делать в начале первого зимнего месяца.
Добавляется, что также 13% жителей вовсе не украшают свой дом.