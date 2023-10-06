Более 100 человек в Индии пропали без вести после разлива горного озера Лхонак

После разлива ледникового озера Лхонак в индийском штате Сикким 102 человека пропали без вести, еще 14 – погибли. Об этом сообщила английская газета The Guardian .

«В результате стихийного бедствия, произошедшего в среду, пострадали более 22 тысяч человек», – следует из материала издания.

Ранее издание сообщило о разливе озера Лхонак, расположенного на северо-востоке Индии. По данным источника, больше трех тысяч туристов попали в «ловушку» из-за того, что наводнения смыли автомобильные магистрали и мосты.

К трагическим последствиям привели обильные дожди, охватившие долину Триста. Она расположена среди гор. По данным синоптиков, там выпало сразу пять месячных норм осадков. Из-за потока воды была повреждена плотина, а в зоне стихийного бедствия оказалось 22 тысячи человек.

Синоптики утверждают, что дожди будут еще продолжаться. Есть риск полного разрушения плотины. Спасательные работы продолжаются, однако из-за сильного потока воды они значительно усложнились.