Более 100 ям дорожники отремонтируют на текущей неделе в Клину

В период 3 по 9 февраля дорожники планируют отремонтировать более 100 ям, которые образовались в Клину в связи с резкими перепадами температур.

С начала 2025 года в Клину оцифровано 291 ям. На данный момент каждая из указанных ям отремонтирована. Дорожное управление Администрации городского округа Клин продолжает работу в данном направлении. В связи с нетипичными для стандартного зимнего периода погодными условиями дорожное полотно быстро изнашивается. Резкие перепады температур, которые чередуются, приводят к образованию новых ям. В период с 3 по 9 февраля дорожники будут проводить ремонтные работы во всех микрорайонах города.

В частности, в понедельник, 3 февраля, специалисты будут ремонтировать участок дороги на улице Профсоюзная и микрорайоне Новый Клин. Во вторник, 4 февраля, запланированы работы в Западном микрорайоне города. В частности, на улицах Клинская, Льва Толстого и Колхозная. В среду, 5 февраля, в перечень работ внесены следующие объекты: улица 50 лет Октября (большой микрорайон). В четверг, 6 февраля, специалисты будут находиться в пятом микрорайоне на улице Мечникова и улице Крупской. В пятницу, 7 февраля, работы по заделке ям будут проводиться на улице Чайковского.

«Жители и автомобилисты информируются о местах проведения работ через официальный сайт Администрации г.о Клин и социальные сети», — предупредили в администрации Городского округа Клин.

На протяжении рабочего дня специалисты устраняют от 20 до 30 ям. Работы на дорогах с автобусным сообщением проводят представители подрядной организации ООО «Столица», а на муниципальной дорожной сети — МАУ «Чистый Город». Дорожники в зависимости от текущих на день работ погодных условий применяют горячую асфальтобетонную смесь.