Более 100 кг мандаринов отправят бойцам в зону СВО из Шатуры

Коллектив Молодежного центра поздравил военнослужащих России с Днем защитника Отечества и передал для бойцов в зону СВО более 100 кг мандаринов.

Вкусный презент доставят с очередным гуманитарным конвоем, который на текущей неделе уже отправится в зону спецоперации из Шатуры. Традиционно в сборе помощи принимали активное участие коллективы образовательных учреждений округа и Шатурской больницы, школьники муниципалитета и ряд общественных организаций.

«В этот раз отправим нашим бойцам много медикаментов и перевязочных материалов. В коробках также продукты питания, средства личной гигиены, маскировочные сети, окопные свечи, письма и рисунки детей. Посылки собирали по заявкам наших ребят. Огромная благодарность всем жителям нашего округа!» — сказал председатель совета ветеранов Сергей Фролов.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

В погрузке гумконвоя помогает руководитель КМЦ Александр Гуреев и коллектив организации. Кроме того, руководитель вновь созданной организации — Ассоциации ветеранов специальной военной операции — Василий Карпов также приобщился к помощи.

Жители муниципалитета не остаются равнодушными и принимают участие в сборе помощи, чтобы показать военнослужащим России свое почтение и благодарность. Каждый вносит посильный вклад, в частности, активисты плетут сети, делают окопные свечи, пишут благодарственные письма бойцам.