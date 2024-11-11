Более 100 школьников Чехова впервые приняли участие в «Сергиевских играх»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

В Чехове 150 учеников в возрасте от 14 до 17 лет приняли участие в первых «Сергиевских играх», посвященных памяти Преподобного Сергия Радонежского.

Чехов оправданно заработал репутацию спортивной столицы Подмосковья. Так, около 30 видов спорта поддерживается активными жителями муниципалитета. На территории округа реализуется проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие» и множество проектов среди ребят дошкольного и школьного возраста.

В первых «Сергиевских играх» ребята продемонстрировали силы во время выполнения различных упражнений, в частности, в челночном беге, наклонах вперед из положения стоя на гимнастической скамье, подтягивании, отжимании, в прыжках в длину. По сути, ребята сдали нормы ГТО V-VI ступеней.

«Мы наблюдаем поистине исторический момент – первый раз наш муниципалитет инициирует и организует столь значимое событие, которое объединило наших школьников, вдохновленных духом состязательности, дружбы и здоровья», — отметил глава округа Михаил Собакин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Юные спортсмены поддерживали друг друга и проявляли командный дух. «Сергиевские игры» способствовали популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения и укреплению духовных ценностей.

Коллектив Новобытовской средней школы победил на соревнованиях. Ребята, которые показали лучшие результаты в личном первенстве, были награждены персонально.

Спортивные состязания школьников г.о. Чехов «Сергиевские игры» прошли благодаря поддержки духовенства Чеховского благочиния. Планируется, что мероприятие будет проходить в округе на постоянной основе.