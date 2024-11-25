Более 100 школьников Ленинского округа поучаствовали в фестивале «Мы разные — в этом наше богатство»

Фестиваль «Мы разные — в этом наше богатство», подготовленный Советом обучающихся Лопатинской школы, собрал множество творческих проектов, раскрывающих все разнообразие национальностей и культур страны. Участниками этого события стали дети из шести образовательных учреждений муниципалитета, которые представили свои номера и поучаствовали в разнообразных активностях.

Школьники разных учреждений округа серьезно подготовились к фестивалю. Они глубоко погрузились в культуру и смогли представить интересные проекты и творческие выступления, умело демонстрируя традиции народов страны. Дети из Лопатинской школы специально провели соцопрос, в ходе которого выяснили, что только в их учреждении учатся представители более 20 национальностей.

Так, победителями муниципального фестиваля стали ребята из Видновской гимназии, следом за ними — команда Володарской школы. Третье место присудили Видновской школе № 10.

Юные участники из Лопатинской школы стали лучшими в номинациях «Сохраняя традиции» и «Мы всегда ВМЕСТЕ», а детей из Бутовской школы №1 и образовательный центр «Успех» отметили наградами за участие.

Всем командам вручили дипломы и памятные подарки за проявленные любознательность и креатив, а также пожелали успехов в учебе.