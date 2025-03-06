Более 100 тыс. граждан восстановили документы через «жизненные ситуации» Госуслуг

С момента запуска сервисов по замене и восстановлению документов через портал «Госуслуги» ими воспользовались более 100 тыс. граждан России, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

Собеседник агентства напомнил, что с середины ноября 2024 года на портале Госуслуг стали доступны услуги по восстановлению и замене документов, таких как паспорт, загранпаспорт и водительское удостоверение.

Как отмечает Григоренко, процесс замены и восстановления документов стал более оперативным и удобным благодаря тому, что все услуги, связанные с этой сферой, были интегрированы в единую систему, что позволяет оказывать их комплексно.

«Мы запустили сервисы «жизненные ситуации» для замены и восстановления документов в конце прошлого года, и ими уже воспользовались более 100 тыс. человек», — сказал Григоренко.

В аппарате заместителя председателя правительства сообщили, что 56 800 человек обратились за помощью из-за потери документов, а 45 800 — для получения новых.

В числе оснований для замены паспорта гражданина Российской Федерации — достижение возраста 20 и 45 лет, изменение личных данных (фамилии, имени или отчества), непригодность паспорта для дальнейшего использования, изменение внешности, а также отсутствие свободного места для проставления штампов, заключили там.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появилась новая онлайн-услуга для некоммерческих организаций.