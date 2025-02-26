В Подмосковье появилась новая онлайн-услуга для некоммерческих организаций

Подмосковные социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) теперь смогут пройти оценку качества оказания общественно полезных услуг и оформить заключение о соответствии в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Все, что потребуется сделать, — это заполнить онлайн-заявление, приложить документы и дождаться ответа в личном кабинете на региональном портале [госуслуг]», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что для получения услуги нужно будет пройти авторизацию на портале. После этого нужно найти в строке поиска услугу «Оценка качества оказания социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг» и выбрать подходящую область деятельности, ее предоставят бесплатно в течение 21 рабочего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.