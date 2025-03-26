Более 100 жителей округа Шатура приняли участие в мастер-классах фестиваля «АртФормат»

В ДК им. А.А. Косякова для жителей округа организовали праздничное мероприятие. Для гостей подготовили различные мастер-классы. В творческой лаборатории «Искусство говорить» желающим предложили пополнить словарный запас, а на арт-пленэре — раскрыть свои способности по рисованию.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Возможно кто-то скрывает, стесняется и это будет именно то мероприятие, где они смогут раскрыть свои способности и, может быть, задуматься заняться тем или иным делом профессионально», – рассказал директор Комплексного молодежного центра м.о. Шатура Александр Гуреев.

В рамках мероприятия гостей учили миксовать треки. Каждый желающий оказывался за пультом. В танцевальном зале было не менее интересно — хореограф провел мастер-класс по хип-хопу. Гостям также предложили посетить будку гласности — прототип телепрограммы, транслируемой в советскую эпоху.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Мы предлагали жителям на камеру высказаться, какие-то свои предложения оставить, может быть задать вопросы. И вопросы эти задавались чиновникам и людям, которые были при власти – сильные мира сего, абсолютно разного уровня. В итоге передача получалась очень интересной, нарезка тоже интересная получалось и вот мы решили повторить этот ход медийный», – рассказала о проекте Юлия Воробьева, специалист по работе с молодежью.

Мероприятие прошло весело и интересно благодаря тому, что организаторы предложили интерактивы из разных творческих сфер. Участниками фестиваля «АртФормат» стали более 100 жителей муниципального округа.