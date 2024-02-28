Более 100 знаменитых лекторов выступят на марафоне «Знание. Первые»

Более ста знаменитых лекторов выступят на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи-2024. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Среди спикеров — сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, турецкие актеры Бурак Озчивит и Сыла Тюркоглу, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, сербский и российский актер Милош Бикович. Они обсудят с молодежью актуальные вопросы современного мира, значимые достижения науки и культуры, важность сохранения традиционных ценностей.

Гостей фестиваля также ждут мастер-классы, диалоги с выдающимися зарубежными и российскими государственными деятелями, учеными, спортсменами, деятелями культуры и лидерами общественного мнения.

Просветительский марафон пройдет с 2 по 6 марта в дни Всемирного фестиваля молодежи, организованного по указу президента РФ Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Ожидается, что яркие выступления лекторов будут транслироваться на сайте.