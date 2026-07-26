Психолог объяснила спорный образ Аллы Пугачевой на концерте в Юрмале

Выход Аллы Пугачевой на концерт в Юрмале превратился в информационный шторм. Кожаный жакет, юбка и шиньон с кудряшками — образ 77-летней певицы разделил публику на два лагеря, а жест ее мужа, перехватившего подаренный букет, только подлил масла в огонь. Психолог Ника Ишмакова, как передает MK.RU , считает, что за этим перевоплощением стоит не желание эпатировать, а естественная для зрелого возраста внутренняя свобода.

Поклонники, привыкшие к мягким балахонам Примадонны, были озадачены: вместо классической элегантности — агрессивная рок-эстетика, кожа, металл и пышный шиньон. Интернет запестрел комментариями: «Алла себя потеряла», «Раньше было лучше». Однако психолог Ника Ишмакова видит в этом закономерный этап взросления. По ее словам, после 60 лет внутренний цензор слабеет, и на смену вопросу «что подумают другие» приходит принцип «я хочу так — и этого достаточно».

Не обошлось и без обсуждения поведения супруга певицы. На входе в зал поклонница вручила Пугачевой цветы, но букет тут же перехватил иноагент Максим Галкин* — этот жест многие расценили как проявление тотального контроля. Впрочем, сама певица никак не прокомментировала ситуацию, сосредоточившись на выступлении.

Специалист также предположила, что столь резкая смена имиджа может быть осознанным медийным ходом: один яркий выход производит эффект, сравнимый с десятками привычных появлений.

«Возможно, главная роскошь зрелого возраста — это возможность, наконец, выглядеть так, как хочется именно тебе, а не так, как удобно окружающим. И далеко не каждый способен это можете себе позволить», - считает Ника.

Ранее сообщалось, что Пугачева впервые за четыре года появилась на публике на фестивале.

*признан иностранным агентом в России по решению Минюст РФ