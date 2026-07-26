Нальчик удивил ростом турпотока: число гостей города увеличилось на 66%

Кабардино-Балкарию за первые 6 месяцев 2026 года посетили 934 тыс. туристов. По данным правительства республики, показатель оказался на 2,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Коммерсантъ-Кавказ.

Нальчик показал рост туристического потока

Наиболее заметное увеличение числа гостей зафиксировали в столице региона. Нальчик за первое полугодие принял 95 тыс. туристов, что на 66% больше показателя за тот же период 2025 года.

Рост интереса к городу связывают с развитием туристической инфраструктуры и популярностью отдыха в регионе.

В КБР вырос спрос на санаторное лечение

Помимо экскурсионных поездок, в республике увеличилось количество туристов, выбирающих санаторно-курортный отдых.

За 6 месяцев 2026 года лечение и оздоровление в Кабардино-Балкарии прошли 27 тыс. человек. Это на 22,7% больше, чем годом ранее.

Республика принимает гостей из разных регионов

Сейчас Кабардино-Балкария принимает туристов более чем из 50 регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.