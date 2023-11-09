Более 1,1 тыс. жителей Рязанской области получили льготные путевки на санаторно-курортное лечение с начала года
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С начала года свыше 1,1 тыс. льготников Рязанской области воспользовались правом на санаторно-курортное лечение, включая около 300 детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что на данные цели было выделено более 36 млн рублей.
Добавляется, что жители Рязанской области посетили санатории ближайших регионов и здравницы Крыма и Кавказа.