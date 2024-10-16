Более 11 тысяч отцов получают пособие по уходу за ребенком в столичном регионе

Одиннадцать с половиной тысяч жителей столичного региона с детьми в возрасте до полутора лет получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Об этом рассказали в отделении СФР по Москве и области в преддверии Дня отца.

«В Московском регионе одиннадцать с половиной тысяч мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком, 6,9 тысячи из них воспользовались этим правом с начала 2024 года», - отметили в отделении.

Для оформления отпуска по уходу за ребенком необходимо подать соответствующее заявление на работе. Длительность отпуска может составлять до трех лет, однако пособие выплачивается максимум полтора года. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два года работы. В текущем году это минимум 9,2 тысячи рублей, максимум — 49,1 тысячи рублей.

Период отпуска засчитывается в стаж, то есть пенсионные коэффициенты за это время формируются. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента.