Более 1,1 тысячи социальных контрактов заключили в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье заключили более 1,1 тысячи социальных контрактов, сообщили в Мособлдуме. Общая сумма контрактов составила 220 миллионов рублей.

Как напомнили в областном парламенте, социальный контракт позволяет жителю выйти из сложной жизненной ситуации, перейти на самообеспечение, улучшить материальное положение.

«Это не просто выплата пособий, это комплексная программа, которая включает в себя как материальную поддержку, так и сопровождение, помощь в трудоустройстве», – рассказал председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев.

Оформить соцконтракт могут семьи и одинокие жители с доходом ниже регионального прожитого минимума на душу населения. В его рамках можно получить денежную выплату на обучение, открытие дела, развитие личного подсобного хозяйства. Контракт заключается на срок до года.