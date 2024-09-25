Более 110 человек в ОЭЗ «Дубна» поучаствовали в семинаре о молодежной политике и ее развитии в Подмосковье

В ОЭЗ «Дубна» практикующие сотрудники управляющей компании по работе с молодежью провели семинар-совещание для депутатов Совета депутатов городского округа. Актуальной и главной темой стало «Добровольчество и реализация молодежной политики в Московской области», которую хотят развивать и за пределы региона.

В мероприятии поучаствовали активные члены Московского областного молодежного парламента, представители «Молодой Гвардии» Подмосковья и студенты университета «Дубна». Это 112 участников, большая часть которых — молодые люди. Присутствующим подробно рассказали про реализацию молодежных проектов, дальнейшие планы и способы развития региона в этом векторе.

Старт семинару дал председатель Комиссии по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных образований региона по вопросам законопроектной деятельности и член Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Олег Жолобов. Он рассказал про работу комиссии, цели, обсудил актуальные вопросы социального и общественно-политического характера.

Про молодежную работу в округе Дубна рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров. Он затронул тему волонтерства, подчеркнув, что в округе молодежь активно помогает семьям участников СВО, мобилизованным, а также жителям Курской области. Работа в этом направлении не прекращается. Добровольческая деятельность как никогда остается важной, что также подчеркнули при обсуждении работы молодогвардейцев и Московского областного молодежного парламента.

От заместителя генерального директора по стратегическому развитию управляющей компании ОЭЗ «Дубна» Виктории Халимендик присутствующие на встрече узнали, как УК вовлекает молодежь в деятельность компании, организаций-резидентов, как сотрудничает с университетом «Дубна» и многими другими образовательными учреждениями. Молодым людям помогают со становлением в профессии, предпринимательстве и многом другом.

Мероприятие прошло продуктивно и насыщенно. В завершении семинара почетными грамотами Комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы наградили представителей администрации Дубны, депутатов, волонтеров и участников движения, которые продолжают помогать служащим на СВО и их семьям.