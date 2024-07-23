Более 12 тонн гуманитарного груза передали в зону СВО из Балашихи

В него вошли грузопассажирский автомобиль «ГАЗель», мотоциклы «Урал» с колясками, средства связи, коптеры, генераторы, медицинские препараты, продовольствие, вода и другое. В ближайшее время груз доставят бойцам на фронт.

Также из Балашихи передадут 280 продуктовых наборов для местных жителей освобожденных территорий и 800 пар специализированной обуви для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Адресную помощь собрали при поддержке Председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, депутатов Московской областной Думы Николая Черкасова и Тараса Ефимова, главы Балашихи Сергея Юрова, депутатов городского Совета и администрации округа, Балашихинского городского отделения «Боевое братство», а также неравнодушных жителей города.

«В Балашихе уже стало доброй традицией с начала СВО оказывать помощь нашим военнослужащим, землякам. Нам поступают заявки по запросам бойцов. Сейчас во время героических подвигов нашим ребятам в помощь доставим всё необходимое», — сказал депутат Совета депутатов Балашихи Андрей Холод.

В Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении «Единой России» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1.