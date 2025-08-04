Более 1,2 тыс автомобилей скопились среди ночи у Крымского моста

В настоящий момент на пункте ручного досмотра, расположенном у Крымского моста со стороны Тамани Краснодарского края, ожидает проверки 1231 автомобиль. Об этом сообщается в Телеграм-канале, который предоставляет оперативную информацию о ситуации на подходах к путепроводу.

По информации, полученной из источников, время ожидания для тех, кто хочет попасть в Крым через Тамань, составляет более трёх часов.

В то же время со стороны Керчи нет очередей перед пунктом ручного досмотра, и попасть на материковую часть России можно без затруднений.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту с обеих сторон скопилось более 2,5 тыс машин.