Более 12 тысяч школьников поучаствовали в мероприятиях, посвященных военному Параду в Москве

Для них в честь Дня воинской славы России и восемьдесят второй годовщины Парада были организованы марши, уроки мужества, а также брейн-ринги в образовательных учреждениях.

Стало известно, что в московских школах прошли различные мероприятия, посвященные военному Параду, который состоялся 7 ноября 1941 года на Красной площади в 8 часов утра. Соответствующей информацией поделился ТАСС, ссылаясь на источник в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Это очень важно для развития патриотических чувств у юных школьников. Так, например, кадеты и юнармейцы познакомились с историей праздника, узнали о значимости того Парада, а также поняли, какую роль это событие сыграло в ходе ВОВ.

Годы идут, а память о событиях тех лет должна сохраняться не только на страницах учебников по истории, но и в головах молодого поколения. К слову, в этом также поспособствует виртуальный музей. Немногим ранее Сергей Собянин рассказал о том, что он содержит в себе данные о Параде 1941 года.