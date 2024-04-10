Более 120 многодетных семей из подмосковного Клина обеспечат землей
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Клин]
Для семей городского округа Клин, в которых воспитываются три или более детей, из региональной собственности передали в муниципальную более 24 га земли.
Переданные участки расположены в деревнях Тимонино и Назарьево. Министр имущественных отношений МО Наталья Адигамова поделилась подробностями обеспечения многодетных семей земельными участками.
«В городском округе Клин многодетным семьям за время действия Закона предоставлен 821 земельный участок. В этом году в планах обеспечить землей 100 семей, 7 участков уже предоставлено. При этом остаются необеспеченными 227 многодетных. Чтобы разрешить эту ситуацию, в собственность муниципального образования переданы три участка общей площадью свыше 24 гектаров в деревнях Тимонино и Назарьево», — сказала министр имущественных отношений МО Наталья Адигамова.
Те земельные участки, которые переданы администрации городского округа Клин, реализуют право на обладание участков более 120 многодетных семей. В администрации сообщили, что еще 14 участков будут сформированы за счет земель неразграниченной госсобственности.
Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости улучшения демографической ситуации в стране.