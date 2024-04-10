Более 120 многодетных семей из подмосковного Клина обеспечат землей

«В городском округе Клин многодетным семьям за время действия Закона предоставлен 821 земельный участок. В этом году в планах обеспечить землей 100 семей, 7 участков уже предоставлено. При этом остаются необеспеченными 227 многодетных. Чтобы разрешить эту ситуацию, в собственность муниципального образования переданы три участка общей площадью свыше 24 гектаров в деревнях Тимонино и Назарьево», — сказала министр имущественных отношений МО Наталья Адигамова.