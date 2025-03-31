Более 120 тыс. цветов распустятся весной в Подольске

Более 120 тыс. цветов распустятся в Подольске этой весной. О ходе работ по оформлению клумб на общественных территориях рассказали в администрации городского округа.

Еще осенью в Подольске высадили 90 тыс. луковиц тюльпанов сортов «Триумф», «Попугайный», «Дарвин», «Колумбус». Это красные, фиолетовые, белые, желтые и розовые цветы.

Помимо этого, будут высажены 32 тыс. саженцев ранней рассады виолы. После того как отцветут весенние цветы, высадят 260 тыс. саженцев летней рассады: колеус, циннию, петунию, тагетес, цинерарию, виолу, портулак, бегонию. Для каждой клумбы разработана индивидуальная схема, подобраны цветовое сочетание и оптимальная высота растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась уборка территорий после зимы и подготовка дворов и общественных пространств к весне и лету.