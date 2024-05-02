Более 120 заявок поступило на премию «Мы вместе» от волонтеров Подмосковья

Свыше 120 заявок поступило на Международную премию #МЫВМЕСТЕ от волонтеров Подмосковья, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она напомнила, что прием проектов длится до третьего июня.

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это отличная возможность для волонтеров Подмосковья, социально ориентированных НКО и представителей бизнеса получить поддержку на реализацию своих добровольческих идей и инициатив, которые сделают наш регион еще лучше», - подчеркнула Швелидзе.

По ее словам, в прошлом году от региона поступило полтысячи заявок. Двадцать шесть волонтеров, а также 18 НКО и семь коммерческих организаций были признаны победителями регионального этапа. Восемьдесят девять подмосковных проектов прошли в полуфинал премии, семь — в финал.

В 2024 году в премии впервые могут принимать участие муниципальные образования и субъекты РФ, представляющие комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. Также в честь Года семьи учредили специальную номинацию «Добрая семья».

Подробная информация об условиях участия в премии представлена на сайте проекта.