Более 130 детей с ОВЗ получили социальные услуги с начала года в Одинцово

Более 130 детей с ограниченными возможностями здоровья получили социальные услуги с начала года в Одинцово. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Услуги в полустационарной форме были оказаны в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Одинцовский». На его базе работает три отделения для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья — в Голицыно, Звенигороде и Краснознаменске.

Как отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева, каждый год социальные услуги получают более ста тысяч жителей. Сейчас оформить документы можно быстро и просто, все процессы автоматизированы.

К примеру, в этом году в области упростили услугу признания нуждающимся в социальном обслуживании. Подать заявку можно онлайн на сайте госуслуг региона.